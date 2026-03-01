Природный «холодильник» задержал тепло: какой будет весна и чего ждать от лета?

Тишковец: весна будет с бурным половодьем, а лето — «зачетным»

Начавшаяся весна подарит надежду на скорое тепло, пообещал в телеграм-канале метеоролог Евгений Тишковец. Средняя температура в марте превысит климатическую норму на три-четыре градуса.

Тишковец напомнил, что, судя по многолетним наблюдениям за последние 30 лет, метеорологическая весна в Москве обычно наступает 21 марта.

«В этом году холодный маятник в начале календарной весны качнется в существенную аномалию тепла — средняя температура марта почти на всей территории Русской равнины на целых три-четыре градуса превысит норму климата», — подчеркнул он.

Устойчивый переход температуры воздуха через ноль к плюсовым значениям в Центральной России начнется раньше положенного на одну неделю.