Природные пожары охватили Приморье

Приморский край охватили крупные природные пожары. Власти ввели региональный уровень реагирования в девяти муниципалитетах и одном районе, чтобы мобилизовать дополнительные силы и средства для тушения. Губернатор региона Олег Кожемяко взял ситуацию на личный контроль. Видео с совещания он опубликовал в своем Telegram-канале .

Кожемяко подчеркнул, что видит технику и людей, но не эффективную работу руководителей муниципалитетов,

Жители приморских поселков заявили, что огонь приблизился к домам на максимальное расстояние. Кроме того, пламя перекрыло трассу между Партизанском и Новолитовском. Водители вынужденно проезжают через задымление и огонь.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 89 природных пожаров, возникших из-за пала сухой травы и возгорания мусора в Находке, Партизанске, Большом Камне, Артемовском и Уссурийском городских округах и Владивостоке. В Находке ввели режим повышенной готовности для предотвращения природных пожаров.

Специалисты «Авиалесохраны» еще в конце февраля предупредили жителей Московской области о повышенной пожарной опасности в лесах региона в начале весны. По прогнозам специалистов, повышение средних показателей рисков возникновения огня придется на март и апрель. Людей призвали отказаться от разведения костров, сжигания мусора или пала травы.