Минэкологии Подмосковья предупредило о повышении пожарной опасности в марте

Повышение пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в начале весны жителей призвали быть осторожными, особенно в лесах и особо охраняемых природных территориях.

Специалисты «Авиалесоохраны» разработали прогноз пожарной опасности в лесах России весной. Они учитывали данные прошлых лет о горимости и предварительные данные о температуре на ближайшие месяцы. Так, по данным экспертов, в марте и апреле в Подмосковье ожидается большая вероятность превышения показателей по пожарной опасности.

Жителей призвали быть осторожными в лесах и особо охраняемых природных зонах.

В Минэкологии отметили, что заповедные территории нередко страдают от возгораний, иногда последствия могут быть серьезными.

«Многие помнят пожары 2010 года, когда огнем было уничтожено около половины лесов в орехово-зуевском заказнике. Подавляющее большинство пожаров носит антропогенный характер, поэтому мы убедительно просим посетителей лесов не разводить костры и избегать курения», — сказал министр экологии Подмосковья Павел Бида.

Узнать подробнее о прогнозе пожарной опасности можно по ссылке.