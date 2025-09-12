Представителям отрасли рассказали о преимуществах участия в Зеленой премии

Заместитель PR-директора РЭО Елена Энгельс подробно рассказала о том, как правильно подать заявку на участие в Зеленой премии — главной национальной награде в области экологии и экономики замкнутого цикла, про номинации «Инициативы отраслевых компаний» и «Технологические и цифровые проекты».

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше компаний и экспертов включались в развитие экологической повестки, будь то участие в Зеленой премии, создание экопарков или внедрение решений экономики замкнутого цикла. Подобные дискуссионные площадки помогают обмениваться опытом и формировать единое профессиональное сообщество», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Кроме того, представители РЭО приняли участие в дискуссиях о развитии государственно-частного партнерства, электронных площадок для торговли вторсырьем и консорциума «Экономика замкнутого цикла».