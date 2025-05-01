Повышенную штормовую готовность ввели в местах дислокации Тихоокеанского флота

Режим повышенной штормовой готовности объявили в месте дислокации сил Тихоокеанского флота из-за сильного ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Штормовое предупреждение объявили на пятницу и субботу, ожидаются сильные дожди до месячной нормы осадков с подъемом уровня в реках 2,5 метра. Также ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.

В пунктах базирования флота усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей и заерепление имущества по штормовому. В повышенную готовность привели аварийно-спасательные службы и буксирные суда. В пункты постоянной дислокации вернулись корабли, находящиеся в штормоопасных районах.

«Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме. Организовано взаимодействие с оперативными бригадами городских и краевых дежурных служб», — сообщили в Тихоокеанском флоте.

Мощнейшая магнитная буря началась 1 мая. Всего за сутки показатель поднялся с 5,3 балла до шести из десяти возможных.