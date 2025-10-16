Повышение уровня моря угрожает миллионам зданий по всему миру

Повышение уровня моря угрожает полным затоплением сотен миллионов прибрежных зданий по всему миру к 2100 году. К такому выводу пришли ученые из канадского Университета Макгилл в своем новом исследовании .

Специалисты прогнозируют прогрессирующее затопление городов на побережьях. Наибольшему риску подвергнутся территории Африки, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки.

«Изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем ли мы у океана или нет», — заявил профессор университета Эрик Гэлбрейт.

Исследователи подсчитали, что при подъеме воды на два метра пострадают 136 миллионов зданий из 840 миллионов в изучаемых регионах.

Под угрозой исчезновения окажутся порты, инфраструктурные объекты и культурное наследие. Многие из этих построек расположены в густонаселенных низинных районах.

Ученые уверены, что их расчеты предоставят важную информацию архитекторам и градостроителям. Эти данные помогут минимизировать будущий ущерб от климатических изменений.

Ранее ученые заявили о формирование нового тектонического разлома в Атлантическом океане в районе Пиренейского полуострова станет в будущем источником мощных землетрясений и цунами.