Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксировали на Кубани

На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута на 24 участках побережья

Повторные выбросы нефтепродуктов после крушения танкеров зафиксировали на 24 участках на побережье Краснодарского края. Специалисты в первую очередь собирают выброшенные на берег фракции мазута, сообщили в оперштабе региона .

«Утром 19 января команды из 41 муниципалитета провели обследование закрепленной за ними территории. Повторные выбросы нефтепродуктов обнаружили на 24 участках пляжей», — отметили в штабе.

Сейчас специалисты ведут у линии воды работы по очистке береговой полосы. Власти отметили, что в первую очередь собирают выброшенные на берег фрагменты.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря. В Минтрансе отмечали, что всего в море попали порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что более 168 тысяч тонн загрязненного песка вывезли с пляжей Керченского пролива.