Повторные выбросы мазута нашли на побережье Анапы

Работа по очистке выбросов мазута из Черного моря побережья Анапы и Темрюкского района продолжилась в Краснодарском крае. Предварительные итоги на понедельник, 30 декабря, подвели в оперативном штабе региона.

Специалисты заявили, что на отдельных участках пляжей Анапы зафиксировали повторные выбросы топлива в виде небольших пластов. Их оперативно убрали сотрудники муниципалитетов, добровольцы и сотрудники МЧС.

В Темрюкском районе повторных выбросов не выявили. Работы по расчистке территорий продолжились на всех участках, включая новый, расположенный в семи километрах от мыса Тузла.

Заместитель главы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов рассказал, что в районе пансионата «Динамо» в Анапе повторный выброс мазута оказался меньше, чем в прошлые дни. Он подчеркнул, что участок находится под постоянным наблюдением и после очередного загрязнения его быстро очищают.

«Был очередной выброс. Он намного меньше, чем был вчера — примерно вполовину. <…> Оперативно начали убирать. На данный момент практически все в мешках находится. Сегодня до конца дня мы все вывезем», — заявил Шерстобитов.

Загрязненный грунт с пляжей Анапы отвезли на временную площадку на хуторе Воскресенский. За последние два дня туда доставили более 29 тысяч тонн замазученного песка — это меньше половины от всего грунта, который убрали с побережья после введения режима чрезвычайной ситуации в муниципалитете.

В минувшее воскресенье, 29 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался, что после начала работ по ликвидации разлива мазута с пляжей региона вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного песка. Он добавил, что к работе в Анапе и Темрюкском районе привлекли восемь тысяч человек.