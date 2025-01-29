После по-апрельски теплого января в Москву вернется холод. Когда опомнится зима?

Метеоролог Тишковец: похолодание и снег вернутся в Москву в начале февраля

Зимняя погода еще вернется в российскую столицу. На следующей неделе в Москве ожидается похолодание и снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

«Зима опомнится, и показания термометров уйдут в умеренные минуса с постепенным восстановлением небольшого снежного покрова высотой один-шесть сантиметров», — написал метеоролог.

Тишковец добавил, что москвичей также порадуют и солнечные дни, которые наступят к концу первой декады февраля.

Ранее стало известно, что температура в Москве 30 января поставит двойной исторический рекорд. В столице будет на 15 градусов теплее климатической нормы января.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешний январь перевел зиму в новое качество. Аномальная погода установилась из-за перемещения воздушных масс из тропиков.