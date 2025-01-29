Температура в Москве 30 января поставит двойной исторический рекорд

Погода в Москве на этой неделе установит двойной исторический максимум. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг будет на 100% установлен 4-й и, возможно, даже двойной рекорд подряд!» — отметил метеоролог.

Грядущей ночью столбики термометров покажут 0…+5 градусов, а днем потеплеет до +4…+9, что на 15 градусов выше климатической нормы января и гораздо более характерно для середины апреля.

Таким образом, по словам эксперта, будет побит рекорд дня 30 января 2016 года, когда было +3 градуса, а также возможен повтор или падение исторического максимума для января за всю историю метеонаблюдений, который составляет +8,6 градуса (данные за 2007 год).

Накануне синоптик Александр Ильин предупредил, что в первых числах февраля жителей Москвы ожидает похолодание до -7 градусов.