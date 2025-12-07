Помашем снегу рукой. Синоптик развеял надежды москвичей на сугробы

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москве выпадет снег, но растает

Снег выпадет в Москве в середине следующей недели, но долго он не задержится. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Снег в Москве может быть 9 или 10 декабря, но растает к концу недели из-за повышения температуры», — сказал он.

Метеоролог отметил, что граница снежного покрова пройдет по линии Петрозаводска, Костромы, Нижнего Новгорода и дальше на Саратов.

«Вряд ли она сдвинется на юг. Снег мы в итоге увидим, но потом помашем ему рукой», — заключил синоптик.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что снег к середине следующей недели покроет 92% территории России.

По его словам, с понедельника в Поволжский федеральный округ ждет отрицательная температура — −4... −9 градусов.

Метеоролог Михаил Леус добавлял, что в российской столице к следующим выходным опять похолодает.