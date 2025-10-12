Не прогноз, а статистика. Россиян попросили не бояться аномальных морозов

Слова главы «Газпрома» Алексея Миллера о якобы экстремальных морозах в Европе вырвали из контекста и истолковали неверно. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что точный характер предстоящей зимы сейчас никто не предскажет.

Он пояснил, что Миллер в своем выступлении сослался на исторические метеоданные. По ним раз в 10 лет в регионе бывает холодная зима, а раз в 20 — с экстремальными морозами и аномально низкой температурой -25 градусов и ниже.

«Это не прогноз, а климатическая статистика. Точный характер предстоящей зимы сейчас никто не предскажет. Можно лишь порассуждать о вероятных сценариях», — подчеркнул Тишковец.

В этой ситуации, объяснил синоптик, внимание обращают на ключевой природный индикатор — состояние поверхностного слоя в экваториальной зоне Тихого океана. Сейчас началась фаза Ла-Нинья — явления, при котором к поверхности океана поднимаются холодные глубинные воды, что в данном случае стало действительно охлаждающим фактором.

Кроме того, на характер европейской зимы может влиять естественная цикличность, но опираться на нее для какого-либо сезонного прогноза ненадежно. Тишковец предложил обратить внимание на более конкретные индикаторы — например, аномально ранние и обильные снегопады в Южной Сибири.

«Статистика показывает, что после таких событий в 75% случаев средняя температура предстоящей зимы в азиатской части страны оказывается ниже нормы. При этом в центре Русской равнины чаще реализуется более мягкий и теплый погодный сценарий», — заключил он.