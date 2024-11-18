Погодная аномалия охватила всю территорию России

Синоптики зафиксировали аномально теплую температуру по всей территории России из-за глобального потепления и переноса воздуха из Атлантики. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, во многих регионах России температура составит около нуля градусов.

«Очень высокие температуры видим по всей стране. Это связано с переносом воздушной массы из Атлантики. В Свердловской области, на Урале, температура окажется на отметке ноль градусов. Уже третья декада ноября, куда это годится?» — задался вопросом метеоролог.

Вильфанд добавил, что для европейской части России потепление выражено в 4-5 градусов выше климатической нормы. В Якутии аномалия достигнет 16-20 градусов, похожая картина в Курганской и Тюменской областях. Похолодание должно прийти к концу текущей недели.

Ранее россиянам посоветовали ехать за снегом в Краснодарский край и на Северный Кавказ.