Синоптик Вильфанд посоветовал ехать за снегом на Северный Кавказ и в Краснодарский край

В Москве пока нет и намека на снежный покров, климатическая зима со всеми необходимыми атрибутами наступит в столице только в конце ноября. Об этом Life рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил при этом, что если немного уехать от столицы, то там снега будет достаточно. Например, за Волгой уже есть сугробы. А в Якутии снег лежит уже с конца сентября.

Кроме того, снежного покрова достаточно еще и в предгорьях Краснодарского края и на Северном Кавказе. Наконец, большего всего снега обычно выпадает на Камчатке, там регулярно фиксируют максимальное количество осадков.