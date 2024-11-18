Погода в московском регионе поставит тепловой рекорд к четвергу
Вильфанд: воздух в Москве и области прогреется до рекордных отметок к четвергу
Наступившая неделя в Москве и Московской области станет очень необычной по погоде, которая поставит очередной рекорд к четвергу, 21 ноября: столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов. Об этом 360.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он пояснил, что первые три дня текущей недели московский регион останется под влиянием южной периферии циклона, который обеспечил приток теплого воздуха с юга Атлантики и Средиземного моря.
«Поэтому в понедельник сохранятся высокие температуры до +3…+5 градусов. Завтра, во вторник, тоже температура, от +1…+4 градусов в Москве, а по области — до нулевых отметок. В центре столицы — до +5. Днем и ночью существенного изменения температуры не будет, потому что воздушные массы никуда не уйдут. Осадки совсем небольшие: днем мелкий дождь и мокрый снег по ночам», — рассказал Вильфанд.
Синоптик добавил, что, начиная с четверга, в Москву и Подмосковье придет новый циклон, который принесет теплый воздух с юга. Это приведет к резкому повышению температуры до
+4…+8 градусов в столице и области и местами выше +9 градусов.
Это рекордное значение для этого дня и очень редкая ситуация. Температура в четверг будет больше соответствовать той, которая характерна для середины октября. То есть погода отстанет от своего развития примерно на месяц. Кроме того, начнутся осадки. Сначала — в виде дождя, а потом — в виде мокрого снега.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России
Он подчеркнул, что поступление прохладного воздуха начнется в ночь на пятницу. Понижение температуры произойдет на фоне мокрого снега и мокрого дождя. Отрицательные температуры в Москве и Подмосковье по ночам ожидаются в субботу и воскресенье — -1…-3. Днем столбики термометра поднимутся до нуля. К этому времени мокрый снег уже покроет всю землю.
Ранее Вильфанд заявил, что аномально теплую погоду для второй половины ноября зафиксировали по всей России. Он подчеркнул, что на Урале воздух охладился только до нуля, что на 4−5 градусов выше нормы.