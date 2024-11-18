Погода в московском регионе поставит тепловой рекорд к четвергу

Наступившая неделя в Москве и Московской области станет очень необычной по погоде, которая поставит очередной рекорд к четвергу, 21 ноября: столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов. Об этом 360.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что первые три дня текущей недели московский регион останется под влиянием южной периферии циклона, который обеспечил приток теплого воздуха с юга Атлантики и Средиземного моря.

«Поэтому в понедельник сохранятся высокие температуры до +3…+5 градусов. Завтра, во вторник, тоже температура, от +1…+4 градусов в Москве, а по области — до нулевых отметок. В центре столицы — до +5. Днем и ночью существенного изменения температуры не будет, потому что воздушные массы никуда не уйдут. Осадки совсем небольшие: днем мелкий дождь и мокрый снег по ночам», — рассказал Вильфанд.