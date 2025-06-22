Погода порадует москвичей и жителей Подмосковья одним теплым днем на неделе

Предстоящая рабочая неделя встретит жителей Москвы и Московской области достаточно прохладной погодой. Единственным днем, когда произойдет повышение температуры, станет вторник, 24 июня. Об этом в комментарии 360.ru заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

Он подчеркнул, что днем во вторник столбики термометра поднимутся до уровня +21…+23 градуса, но уже на следующий день начнется понижение — до +18…+20.

«В целом получается неделя, за исключением вторника, на один-два градуса ниже нормы», — заявил Цыганков.

Он добавил, что самая холодная ночь ожидается с понедельника на вторник, когда температура опустится до +7…+9 градусов.

В дальнейшем в темное время суток станет потеплее — +9…+14 градусов. Кроме этого, вплоть до пятницы местами ожидаются кратковременные дожди.

Синоптик объяснил, что холодный воздух в Центральный федеральный округ пришел из Арктики. Коридор для него создали циклон и антициклон, сформировавшиеся на севере и северо-востоке еще 11 июня.

Ранее ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха 22 июня побьет рекорд 42-летней давности за счет вторжения полярного воздуха. Он подчеркнул, что резкое понижение температуры началось еще ночью, когда столбики термометров опустились до +5...+9 градусов. Тишковец добавил, что жары в июне можно не ждать.