Тепла на горизонте нет. Москвичей предупредили об аномально холодном лете

Синоптик Тишковец: в июле жара не вернется в Москву

На Центральную Россию наступает очередная волна холодов. По словам синоптиков, 22 июня температура может побить рекорды и оказаться самой низкой в эту дату за последние 42 года. Сколько продлится такая погода, и когда ждать возвращения жары — разбирался 360.ru.

После мощных дождей, которые заливали столицу последние несколько дней, погода подготовила очередной неприятный сюрприз москвичам. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в воскресенье, 22 июня, в регионе ожидается вторжение полярного воздуха. Он обратил внимание, что такая аномалия происходит примерно раз в 20 лет.

Обвал холода начнет проявляться предстоящей ночью. Благодаря гребню антициклона температура составит до плюс семи — плюс девяти градусов, а в Подмосковье местами опустится до плюс пяти.

В воскресенье циклон с запада принесет обложные дожди, а столбик термометра не будет подниматься выше плюс 13 — плюс 15 градусов.

«Так холодно в этот день в столице не было последние 42 года, в 1983-м дневная температура составляла плюс 9,9 градуса», — подчеркнул метеоролог.

В начале предстоящей недели ситуация немного изменится к лучшему, но все же летней жары москвичам по-прежнему ждать не стоит. Дожди продолжатся, потеплеет до плюс 18 градусов. Осадки прогнозируют и во вторник, 24 июня.