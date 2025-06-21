Тепла на горизонте нет. Москвичей предупредили об аномально холодном лете
Синоптик Тишковец: в июле жара не вернется в Москву
На Центральную Россию наступает очередная волна холодов. По словам синоптиков, 22 июня температура может побить рекорды и оказаться самой низкой в эту дату за последние 42 года. Сколько продлится такая погода, и когда ждать возвращения жары — разбирался 360.ru.
После мощных дождей, которые заливали столицу последние несколько дней, погода подготовила очередной неприятный сюрприз москвичам. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в воскресенье, 22 июня, в регионе ожидается вторжение полярного воздуха. Он обратил внимание, что такая аномалия происходит примерно раз в 20 лет.
Обвал холода начнет проявляться предстоящей ночью. Благодаря гребню антициклона температура составит до плюс семи — плюс девяти градусов, а в Подмосковье местами опустится до плюс пяти.
В воскресенье циклон с запада принесет обложные дожди, а столбик термометра не будет подниматься выше плюс 13 — плюс 15 градусов.
«Так холодно в этот день в столице не было последние 42 года, в 1983-м дневная температура составляла плюс 9,9 градуса», — подчеркнул метеоролог.
В начале предстоящей недели ситуация немного изменится к лучшему, но все же летней жары москвичам по-прежнему ждать не стоит. Дожди продолжатся, потеплеет до плюс 18 градусов. Осадки прогнозируют и во вторник, 24 июня.
Июнь не предвещает ничего хорошего: регион останется во власти североатлантических циклонов. На начало июля прогнозы тоже неутешительные.
«Тепла на горизонте пока вообще не видно. Июль очень средний, не вижу мощных всплесков. Знойного тепла не ожидается. Хотя для Москвы норма — это 22-25 градусов, а не 27 и 30. В целом лето будет в очень умеренном варианте», — сказал Тишковец.
Синоптик Александр Ильин уточнил, что в 1983 году в аналогичные даты первого месяца лета максимальные температурные значения составляли от плюс восьми до плюс 10 градусов.
«Холодно действительно будет. Температура будет отставать от нормальных значений для этих чисел июня на три-пять градусов», — заключил Ильин.
В субботу, 21 июня, в Москве сохранится облачная погода с прояснениями, температура воздуха — до плюс 18 градусов.