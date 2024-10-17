Подмосковье стало лидером экологического проекта по сбору вторсырья

В России подвели промежуточные итоги экологического проекта по сбору вторсырья, запущенного в 2020 году компаниями Synergetic и Ecoplatform. В течение четырех лет жители российских и белорусских городов собрали более 15 миллионов единиц тары. Больше всего — в Подмосковье, опередившем Москву и Санкт-Петербург.

В Московской области удалось собрать свыше 10,5 миллиона бутылок и банок. В Москве — более 1,8 миллиона, в Санкт-Петербурге — свыше 1,3 миллиона. Участие в акции приняли более 30 тысяч человек.

«Больше всего вторсырья было сдано в московский фандомат, установленный по адресу улица Александры Монаховой, 85, корпус 1, поселок Коммунарка. Из аппарата с территории жилого комплекса специалисты забрали в общей сложности более 380 тысяч штук тары», — уточнили представители проекта.

Его запустили в ответ на запрос жителей по созданию инфраструктуры для сбора вторичного сырья. Фандоматы устанавливают там, куда людям удобно добираться, а также в самых оживленных местах — во дворах жилых домов, возле крупных магазинов и транспортных узлов. Сейчас в проекте задействованы 42 аппарата для приема тары.

За сдачу бутылок и банок пользователям начисляют бонусы, которые можно потратить в магазинах-партнерах. Ими же можно оплатить услуги ЖКХ, а также использовать для благотворительных целей.