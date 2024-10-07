Почти половину России уже покрыло снегом

Почти на половине территории России уже установилась зимняя погода. Об этом ТАСС рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ряде районов Якутии уже до 22–23 сантиметров снежного наста, весь регион будет в снегу ко второй половине недели. Также снег покрыл север Хабаровского края, Магаданскую область и Чукотку.

«Снег занесет не только Якутию в ближайшие дни. Порядка 70% Сибирского федерального округа так же накроет, как и Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Кроме того, к концу недели Кольский полуостров и большая часть Архангельской области также покроются снегом», — сказал Вильфанд.

В конце сентября несколько южных регионов России накрыла пыльная буря. Под природную аномалию попали Ростовская и Астраханская области, юг Волгоградской области, Калмыкия и Дагестан.