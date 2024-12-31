Почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта собрали с побережья Кубани

На Кубани с побережья собрали почти 70 тонн загрязненного грунта. Возле пляжа «Высокий берег» до 22-го причала обнаружили новые участки выброса нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Очищено семь километров береговой линии в Темрюкском районе. Собирают и вывозят загрязненный грунт с 63 километров», — добавили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что всего с начала работ сотрудники министерства вместе с волонтерами собрали и вывезли 69 615 тонн загрязненного песка и грунта.

В Крыму работают 76 человек и 38 единиц техники. За прошедшие сутки новых очагов разлива нефтепродуктов там не нашли. Всего обследовали, в том числе повторно, 1012 километров береговой линии, собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очистили свыше 44 километров береговой линии.

Накануне в Морспасслужбе сообщили о частичном обследовании фрагментов затонувших судов «Волгонефть».