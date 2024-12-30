Морспасслужба частично обследовала фрагменты затонувших судов «Волгонефть»
Утечки мазута из затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть» не обнаружили
Специалисты Морспасслужбы частично обследовала фрагменты затонувших судов «Волгонефть», пока утечек нефтепродуктов не выявили. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В понедельник специалисты продолжат обследование. Морспасслужба ведет регулярный мониторинг в девяти секторах акватории.
«В случае обнаружении пленки из нефтепродуктов служба оперативно обрабатывают участок сорбентами. По результатам проведенных ранее обследований утечек из ранее затонувших фрагментов судов не обнаружили», — отметили в штабе.
Работу в зимний период осложняет слабая видимость под водой, всего лишь около 70 сантиметров, а также неблагоприятные условия на море.
В оперштабе добавили, что загрязненную мазутом береговую линию в Краснодарском крае разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили как минимум 100 человек на ликвидацию последствий.