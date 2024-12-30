Морспасслужба частично обследовала фрагменты затонувших судов «Волгонефть»

Специалисты Морспасслужбы частично обследовала фрагменты затонувших судов «Волгонефть», пока утечек нефтепродуктов не выявили. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В понедельник специалисты продолжат обследование. Морспасслужба ведет регулярный мониторинг в девяти секторах акватории.

«В случае обнаружении пленки из нефтепродуктов служба оперативно обрабатывают участок сорбентами. По результатам проведенных ранее обследований утечек из ранее затонувших фрагментов судов не обнаружили», — отметили в штабе.

Работу в зимний период осложняет слабая видимость под водой, всего лишь около 70 сантиметров, а также неблагоприятные условия на море.

В оперштабе добавили, что загрязненную мазутом береговую линию в Краснодарском крае разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили как минимум 100 человек на ликвидацию последствий.