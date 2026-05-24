Почти 40 человек скончались на юге Индии за один день из-за аномальной жары

Температура воздуха в Индии приблизилась к +50 градусам. От аномальной жары в штатах Андхра-Прадеш и Теланган за день умерли 37 человек, сообщил ETV Bharat .

К концу мая аномально теплая погода установилась по всей Индии. Из 10 городов с самыми высокими температурами семь находятся в штатах Уттар-Прадеш и Чхаттисгарх, где температура воздуха превысила +48 градусов.

Люди погибали от теплового удара прямо на улице. В штате Андхра-Прадеш вдоль юго-восточного побережья Индии в течение дня 22 мая скончался 21 человек. Многие из них бездомные.

В Ситарампураме мужчину без сознания нашли на улице, в Нью-Раджараджешварипете — у железнодорожного переезда, в Хануманпете — возле окружной тюрьмы. Несколько человек обнаружили в торговых центрах и возле кинотеатра в Нарасараопете. Они умерли после госпитализации.

Еще 16 человек сразил тепловой удар в Телангане. Правительство штата объявило тревогу и пообещало выплатить семьям погибших компенсацию.

