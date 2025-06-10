На ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море направили еще 1,4 млрд рублей

Правительство выделило еще около 1,4 миллиарда рублей для ликвидации последствий крушения двух танкеров в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Деньги пойдут на устранение загрязнений, а также на мониторинг водной среды.

«Кроме того, за счет федерального финансирования будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться», — отметили в пресс-службе.

Вопрос о выделении денег правительство рассмотрело на заседании 9 июня.

Ранее на ликвидацию последствий утечки нефтепродуктов в Керченском проливе направили более 8,5 миллиарда рублей. Деньги выделили из резервного фонда правительства. Президент Владимир Путин назвал экологическую катастрофу из-за крушения танкеров в Черном море миной замедленного действия.