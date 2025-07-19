Побережье Азовского моря засыпало ядовитыми медузами

Туристы и жители Азовского побережья заявили о скоплении медуз на пляжах

Пляжи Азовского моря оказались усыпаны огромным количеством медуз-корнеротов, выброшенных на берег течением. Приехавшие на отдых туристы и местные жители опубликовали фотографии и видео с морскими обитателями.

Нашествие медуз произошло практически на всех участках Азовского моря. Их выбросило на пляжи Крыма и Краснодарского края.

Как сообщили 360.ru жители крымского Щелкина, нашествие продолжалось только один день. На следующий их смыло штормом, и сейчас побережье чистое. Но в других местах, в частности в Татарской бухте, морские обитатели все еще остались.

Медузы-корнероты представляют серьезную опасность из-за яда. Любое прикосновение к морскому обитателю может оставить серьезный ожог.

Такие нашествия на побережье происходят каждый год из-за бушующего в акватории сильного ветра, который разгоняет волны, выносящие медуз на сушу.

В середине мая на ядовитых медуз пожаловались туристы, отдыхающие на пляжах Кемера. Они подчеркнули, что морские обитатели жалят всех, кто заходит в море, поэтому большая часть туристов предпочла плавать в бассейнах при отелях.