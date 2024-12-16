Береговая полоса Крыма после крушения танкеров не пострадала

Аксенов: загрязнения береговой черты в Черном море после ЧП с танкерами нет

Специалисты не обнаружили загрязнения береговой черты нефтепродуктами с потерпевших крушения танкеров. Рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае нет, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Загрязнения береговой черты не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки. Для оценки экологических последствий проводится мониторинг ситуации», — отметил он.

Аксенов подчеркнул, что ситуацию под контроль взяли профильные федеральные министерства и службы. Кроме того, предпринимается комплекс мер для минимизации возможного ущерба, связанного с разливом нефтепродуктов. Также глава Крыма указал, что угрозы для жизни и здоровья экипажа танкера нет.

В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели бедствие танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». В результате ЧП произошел разлив топлива в Черное море.