Петербург накроют экстремальные морозы в ночь на 15 февраля

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за экстремальных морозов. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра на территории Санкт‑Петербурга с 23:00 14 февраля до 11:00 15 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ожидается, что местами она опустится ниже -20… -25 градусов», — уточнили в городской администрации.

Петербуржцев призвали одеваться теплее, чтобы избежать обморожений, а также соблюдать осторожность при поездках на личном транспорте.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале отметил, что синоптическую ситуацию в городе и Ленобласти сформирует гребень холодного скандинавского антициклона. В воскресенье существенные осадки не ожидаются, но ночь может стать самой холодной с начала зимы — -19…-21.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильной гололедицы и туманов на дорогах.