Метеоролог Вильфанд: Россию не накроет пыльная буря из пустыни Сахара | 360°

Мир 24 апреля 2024, 15:34 Метеоролог Вильфанд: Россию не накроет пыльная буря из пустыни Сахара

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Мощная песчаная буря со стороны пустыни Сахара уже накрыла Грецию и Украину. До России она не дойдет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Ридусом».

По прогнозам специалиста, основной удар сахарской пыли придется на более южные регионы Европы. Циклон поднял большое количество песка в Ливии, сейчас он движется в сторону Балкан, подчеркнул Вильфанд.

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Отмечается, что из-за непогоды в Ливии отменили занятия в школах и приостановили воздушное сообщение.