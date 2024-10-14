Первый снег выпал в Москве и Подмосковье

Он добавил, что снег уже выпал не только в области, но и в самой столице — осадки зафиксировали на метеостанциях на Балгчуге и в Новой Москве. По его словам, в районе главной метеостанции на ВДНХ снегопада пока не было.

«Пока „не официально“ — для включения этого дня в климатические данные, как дня с первым снегом в нынешнем осеннем периоде, необходимо его наличие на базовой метеостанции мегаполиса», — объяснил Леус.

Ранее Александр Шувалов предупредил москвичей о приближающемся бабьем лете. Он рассказал, что в выходные температура поднимется до 10-12 градусов тепла. Несмотря на это, 15 и 16 октября горожанам стоит приготовиться к дождю и мокрому снегу, добавил специалист.