Первый пес-сеятель деревьев появился в России

Пес по кличке Рики стал участником команды, помогающей восстанавливать российские леса. На него надели специальное оборудование, которое позволит засевать по нескольку квадратных километров в день.

Всего экологический сервис «Сохрани лес», запустивший этот необычный проект, ежегодно высаживает до 100 тысяч деревьев. Участники проекта расширяют ряды и приглашают на работу и других собак.

«Зарплата достойная, больше, чем у курьеров в Москве. На корм хватит точно!» — с иронией отметили экологи.

Ранее в Балашихе прошла экологическая акция, приуроченная ко Всероссийскому дню отца. Ее участники высадили в микрорайоне Заря около 20 кустарников.