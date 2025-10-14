Около 20 кустарников высадили ко Дню отца в Балашихе

В микрорайоне Заря в Балашихе прошла семейная акция по высадке деревьев, приуроченная к Всероссийскому дню отца. В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутат Совета депутатов городского округа Светлана Тананова, юнармейцы, молодогвардейцы и активные жители города.

Высадка почти 20 кустов спиреи прошла в сквере «Семьи, любви и верности». Это уютное общественное пространство, которое было открыто в сентябре 2024 года по просьбам жителей и ветеранов микрорайона в честь Дня города. Сквер стал не только местом для отдыха, но и символом тех ценностей, которые объединяют людей: любви, дружбы и уважения к семейным традициям.

«В преддверии Дня отца мы продолжаем озеленение этого замечательного сквера, посвященного семейным ценностям. Самое главное — это единение поколений, когда наша молодежь, школьники вместе с ветеранами учатся друг у друга. В этом году, приуроченном к 80-летию Великой Победы, по проекту инициативного бюджетирования в сквере будет установлена статуя, посвященная послевоенной молодой семье», — отметил Тарас Ефимов.

Общая площадь сквера «Семьи, любви и верности» составляет 1,2 гектара. Здесь установлены различные элементы инфраструктуры: монумент в виде истребителя МиГ-23, переданный в дар 1-й Армией ПВО-ПРО, детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки, освещение, скамейки и урны. Ветераны микрорайона выступили с инициативой о названии сквера, что подчеркивает их активное участие в жизни сообщества.