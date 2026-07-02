Первый день июля вошел в топ-10 самых жарких в году в Москве

Позднякова: 1 июля вошло в десятку самых жарких дней в Москве с начала года

Первый день июля вошел в десятку самых жарких в Москве с начала года. На метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до отметки +29 градусов, сообщила на платформе «Макс» главный специалист столичного метеобюро, синоптик Татьяна Позднякова.

«В Москве воздух прогрелся до +29 градусов. Этот день вошел в десятку самых жарких в году», — написала она.

Метеоролог добавила, что температура воздуха в столице 2 июля может приблизиться даже к отметке +30,4 градуса.

«По области самым жарким начало июля было в Коломне, где температура воздуха достигла +30,3 градуса», — заключила Позднякова.

Накануне синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России второй месяц лета станет умеренно теплым. Не будет влажности и изнуряющего зноя, а осадков выпадет немного меньше климатической нормы. Самый теплый период придется на 17–25 июля.