Первая с декабря оттепель придет в Москву 13 февраля

Синоптик Леус опроверг слухи о ледяном дожде в Москве и Подмосковье

С пятницы, 13 февраля, в Москве начнется первая в 2026 году оттепель. Об этом 360.ru сообщил синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве к вечеру в четверг — около -1... -3, завтра утром температура повысится до слабых положительных значений. Днем 13 февраля в Москве — +1... +3 градуса. Это первая оттепель с конца декабря, ее сопроводят облачная погода и осадки в виде снега и мокрого снега», — заявил метеоролог.

Леус добавил, что в пятницу также ожидается дождь и мокрый снег. Он не подтвердил информацию, что в столице вечером в четверг пройдут ледяные дожди.

«У нас в прогнозе ледяных дождей нет, Гидрометцентр с нами согласен. Оттепель продлится до субботы, а в воскресенье ждет похолодание, сформируется сильная гололедица», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Москве 12 февраля может выпасть до 20% месячной нормы осадков.