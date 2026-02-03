Кардиолог Никитин сообщил, что в морозную погоду сердце работает с повышенной нагрузкой

Кардиолог Алексей Никитин в беседе с aif.ru подчеркнул, что зимние холода и снегопады представляют опасность для здоровья сердца.

Как пояснил специалист, снегопады и снижение температуры воздуха, а также резкие перепады атмосферного давления приводят к сужению сосудов.

«Чтобы протолкнуть кровь по суженым сосудам, сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой. Вдыхание морозного воздуха может вызвать спазм коронарных артерий, снабжающих сердце кровью», — отметил медик.

Кардиолог рекомендовал избегать физических нагрузок и тренировок на морозе. Особую осторожность следует проявлять людям старше 40–45 лет, даже если они чувствуют себя здоровыми, добавил сайт KP.RU.