😒Переход к ранней зиме. Москвичей предупредили о похолодании в четверг

Синоптик Шувалов: с 5 декабря в Московском регионе похолодает до -5

В середине недели в Москве и Московской области похолодает до -5 градусов. Ближайшие дни можно назвать переходом от осени к ранней зиме, заявил в беседе с 360.ru синоптик Александр Шувалов.

«С середины недели будет понижение температуры, переход от осени к ранней зиме. Сейчас идет формирование антициклона, в среду он накроет северо-западные территории России, а к пятнице продвинется до Перми и Кирова», — сказал метеролог.

Шувалов добавил, что в центральных областях страны, в том числе Москве и Московской области, понижение температуры произойдет в четверг.

«В среду возможен небольшой снег, в четверг похолодает до -5, а в ночь на пятницу — до -9 градусов. Ветер слабый, давление высокое. Перемены в погоде есть, но не слишком кардинальные», — отметил он.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил, что на двух третьих территории страны декабрь окажется теплее, чем обычно.