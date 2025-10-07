Патрушев назвал необоснованной критику Запада в адрес России об экологии Арктики

Страны Запада использовали вопросы экологии Арктики для продвижения собственных интересов и сдерживания России в регионе. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании научно-экспертного совета ведомства.

Он пояснил, что в адрес России со стороны западных стран все чаще доносятся обвинения в плохом экологическом состоянии арктических территорий.

«Экологическая проблематика стала для западных стран инструментом для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания деятельности России в Арктике», — заявил Патрушев.

Глава Морской коллегии добавил, что в ходе заседания необходимо обсудить вопрос защиты природы арктических регионов с учетом строительства транспортного коридора и добычи ресурсов Заполярья.

В начале сентября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объявил о начале разработки планов совместных проектов России, Китая и США в Арктике.

Он пояснил, что речь идет об инвестиционных проекта, направленных на добычу углеводородов, в которых три крупные державы могут объединить свои усилия.