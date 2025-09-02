Глава РФПИ Дмитриев указал на готовность России к совместным проектам с Китаем и США в Арктике

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил о планах России участвовать в совместных проектах с Китаем и США, включая реализацию инициатив в арктическом регионе. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, российская сторона изучает перспективы реализации совместных проектов в Арктике и энергетике.

«Здесь не надо разделять проекты, мы видим, что совместно можно инвестировать в углеводородные проекты в Арктике. Инвесторам важно объединяться, совместные инвестиции могут быть стабилизирующим элементом», — отметил специалист.

Как пояснил глава РФПИ, совместное взаимодействие России и Китая уже осуществляется в ряде областей. Через сотрудничество с Суверенным фондом КНР было привлечено свыше 50 совместных проектов.