Оттепель в Москве сменит гололедица

Леус: в Москве потеплеет до +2, а в выходные ударит гололедица

В столичном регионе рабочая неделя завершится первыми в этом году оттепелями, в выходные погода снова развернется к морозу и гололедице. Такой прогноз привел синоптик Михаил Леус в телеграм-канале .

Во вторник и среду в Москве и Подмосковье сохранится влияние антициклона, который постепенно уйдет на юг. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег. Ночью температура в столице опустится до -11… -15 градусов, днем во вторник составит -8… -10, в среду — -7… -9.

В четверг погоду в Центральной России начнет перестраивать североатлантический циклон, который подойдет с запада.

«Закружит снег, начнется повышение температуры», — отметил синоптик.

В дневные часы в Москве ожидают -2… -4 градуса. В пятницу регион попадет в теплый сектор циклона, поэтому осадки станут смешанными: начнется мокрый снег, а местами — и дождь.

«Под ногами снежная каша», — подчеркнул Леус.

Днем воздух в столице впервые в этом году прогреется до 0… +2 градусов. В субботу сохранится сырая теплая погода. В воскресенье потеплению придет конец: в Москву вернется холод, температура вновь уйдет в минус, а осадки перейдут в снег.

«Сформируется сильная гололедица», — предупредил синоптик, добавив, что днем будет от 0 до -2 градусов.

По оценке синоптика, за среду и четверг в столице выпадет от пяти до 10 миллиметров осадков, но сугробы заметно не вырастут. Масленичная неделя, как ожидается, пройдет с морозами, температура окажется лишь на 2–3 градуса ниже климатической нормы: ночью — -9… -14, днем — -4… -9.

«До конца календарной зимы температуры, близкие к 20-градусным отметкам, жителям столицы уже не грозят», — обрадовал москвичей Леус.

В минувшую субботу, по оценке синоптиков, столичный регион уже пережил самый теплый день февраля.