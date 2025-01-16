Оценку добытой в Черном море рыбы взяли под усиленный контроль

Роспотребнадзор усилит на побережье Черного моря мониторинг и контроль показателей качества окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Для оценки безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море, Роспотребнадзор вводит усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, в том числе нефтепродуктов», — отметили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что принимаются меры для защиты здоровья россиян и для того, чтобы они употребляли в пищу исключительно безопасную рыбную продукцию.

Специалисты сейчас отбирают пробы морской воды, песка, почвы и воздуха.

Ситуацию лично контролирует глава ведомства Анна Попова.

В Роспотребнадзоре ранее назвали питьевую воду в Крыму и Анапе полностью соответствующей санитарным нормам. Это подтвердили пробы.