Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал один из самых жарких годов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что текущий год может стать одним из трех самых знойных в истории планеты. Специалиста процитировала Lenta.ru .

При этом он пояснил, что это не гарантирует аномальной жары именно в России — речь идет о глобальной температуре.

«Тут другие факторы играют роль, но детализация по районам невозможна. То очень жарко будет на территории нашей страны, то на европейской может быть, на сибирской может быть, в северо-американской, но это не значит, что везде глобальная температура может быть очень высокой», — приводит слова Вильфанда RT.

Ранее синоптик прогнозировал экстремальное тепло в Москве к середине недели.