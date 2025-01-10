Основной объем грунта с вытекшим из танкеров мазутом вывезли на утилизацию

Океанолог Станичный: вывезли большую часть грунта с вытекшим из танкеров мазутом

Большую часть грунта с мазутом, который вытек после столкновения танкеров в Керченском проливе, собрали и вывезли для утилизации. Об этом РИА «Новости» сообщил океанолог Сергей Станичный.

«Судя по отчетам, по количеству грунта, который был собран и вывезен из Анапы, 100 тысяч тонн и более, большая часть мазута уже вывезена», — уточнил ученый.

По словам Станичного, загрязнение в Крыму является малой частью случившегося на побережье Кубани. Течение сносит нефтепродукты на запад крымского берега, параллельно небольшие загрязнения возникают в других районах полуострова.

«Та часть, которая была видна по спутниковым изображениям, сейчас попала в Каламитский залив, будет выбрасываться на пляжи», — добавил океанолог.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. После аварии в море попало примерно 2,4 тысячи тонн мазута.

Станичный накануне сообщил, что выбросы нефтепродуктов зафиксировали в море у Фороса и Партенита.