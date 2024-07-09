Метеоролог Позднякова: жара в Москве продлится до 20 июля

Жара в средней полосе России может сохраняться еще до двух недель. Так, в Москве и области она продлится до 20 июля включительно, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

По словам синоптика, максимальная температура не будет превышать отметку в +30 градусов каждый день. Однако преобладающими станут значения от +27 до + 29 градусов, что для Москвы уже соответствует жаркой погоде.

Позднякова отметила, что в области столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов.