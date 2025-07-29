«Оранжевый» уровень погодной опасности ввели в Москве до конца месяца

В Москве установили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. Его продлили до 18:00 31 июля. Температура воздуха поднимется до +31 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

По сообщению синоптиков, во вторник воздух прогреется в столице от +28 до +30 градусов, по области — от +25 до +30 градусов, ветер восточный, до восьми метров в секунду.

В среду и четверг воздух в регионе прогреется до +31 градуса, ветер также слабый восточный. По ночам температура опустится до +17… +21 градуса.

Москвичей попросили следить за самочувствием и пить достаточно воды.

Физик-аспирант Алена Благина ранее объяснила, что «оранжевый» уровень погодной опасности не так страшен, как «красный» При таком уровне нужно «спасаться бегством».