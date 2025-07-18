Физик Благина сообщила, что «оранжевый» уровень погодной опасности не так страшен, как «красный»

В информационном центре по атомной энергии при поддержке Института прикладной физики РАН, ИЦАЭ Нижнего Новгорода и Парка науки ННГУ «Лобачевский Lab» прошел лекторий «Цвета науки. Оранжевый». Аспирант ИПФ РАН, стажер-исследователь отдела физики атмосферы и микроволновой диагностики ИПФ РАН Алена Благина выступила с лекцией «Оранжевый уровень погодной опасности», написал сайт pravda-nn.ru .

Она объяснила, что «оранжевый» уровень погодной опасности не так страшен, как «красный».

«Намного страшнее красный, — рассказала Алена Благина. — От него уже нужно спасаться бегством».

Врач-эндокринолог, диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Беликина в своей лекции «Оранжевое солнце здоровья: простой гид по витаминам» рассказала о том, как поддерживать «витаминный баланс» без таблеток. По ее словам, организм получает все необходимое из обычных продуктов.