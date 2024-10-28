«Опасная погода». Россиян предупредили о «камнях» с неба

На предстоящей рабочей неделе погода принесет «камни» с неба, ливни и мокрый снег в Центральную Россию, Поволжье, Урал и Западную Сибирь. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале.

«„Камни“ с неба на сленге метеорологов означает, что в атмосфере намечаются тектонические сдвиги и погода будет крайне сложная и опасная!» — объяснил он.

Согласно прогнозу синоптика, в четверг, 31 октября, в регион придут мощные ливни с мокрым снегом и ухудшением видимости до двух-четырех километров. В пятницу показания барометров упадут на 23 единицы, а в субботу штормовое ненастье продолжится.

Тишковец предупредил, что на выходных могут выпасть осадки в виде снега с метелью, «холодный натиск усилится».

Ранее Тишковец предупредил жителей Москвы, что в этом году климатическая зима придет с отставанием от нормы на 20 дней. В декабре в столице сформируется «устойчивый снежный покров», а температура будет держаться ниже нуля.