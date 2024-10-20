Москвичам назвали дату начала климатической зимы

Климатическая зима в этом году придет в Москву с отставанием от нормы на 20 дней. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, климатическая зима наступит в столице только в начале декабря. Запаздывающая смена сезонов укладывается в тенденцию глобального потепления климата, добавил специалист. В декабре в городе сформируется «устойчивый снежный покров», а температура будет держаться ниже нуля.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков обратил внимание на аномально теплую погоду в европейской части России. В середине октября в городах на северном побережье столбики термометров поднялись на четыре градуса выше нормы.