Москвичей напугали комариной бурей: будет ли нашествие и как лучше защититься от кровососов
Энтомолог Ефременко: в Москве отсутствуют условия для нашествия комаров
В последние дни СМИ пестрят тревожными заголовками: «Комариная буря накроет столицу», «Затишье перед нашествием», «К концу июля город атакуют полчища кровососов». Эксперты в эфирах и соцсетях соревнуются в мрачных прогнозах, советуя запасаться москитными сетками и репеллентами. Кажется, уже через пару недель москвичам придется сражаться с тучами комаров за каждый шаг по улице. Но так ли страшен черт, как его малюют? И действительно ли сейчас — лишь «затишье перед бурей»?
Откуда взялась «комариная буря»
В конце недели сразу несколько столичных СМИ опубликовали тревожные новости. Эксперты предупредили москвичей о скором нашествии комаров и назвали нынешнее затишье «затишьем перед бурей».
Свой прогноз они объяснили погодными качелями. Май и начало июня выдались аномально жаркими, временные лужи пересыхали быстрее, чем личинки успевали превратиться во взрослых насекомых.
Теплая и влажная погода в конце июня сменилась обильными осадками. Вода заполнила пустующие емкости, подвалы и низины, создав идеальные условия для массового размножения.
Развитие комара от яйца до взрослой особи занимает от пяти до десяти дней. Как раз к концу июля, по расчетам авторов прогноза, должно вырасти новое поколение кровососов.
Дополнительным аргументом стала сезонная динамика. В конце лета сокращается численность естественных врагов комаров — стрекоз, лягушек и насекомоядных птиц.
А будет ли буря?
Ученые смотрят на ситуацию совсем иначе. Вопреки тревожным прогнозам, столичные условия попросту не располагают к массовому размножению комаров.
Своим мнением с 360.ru поделился Владимир Ефременко — ученый-зоолог, энтомолог. Он уверен: городская среда давно стала некомфортной для кровососущих насекомых.
Главный враг комариных личинок в Москве — рыбы. Практически все столичные водоемы давно зарыбили, и мальки активно поедают молодняк комаров.
Если у вас много зарыбленных водоемов, значит комаров у вас не было, нет и не будет. Личинок комара поедают мальки рыбы. Да и сами рыбы: пескари, гольяны и любые мелкие рыбы. Они с удовольствием ими питаются.
Владимир Ефременко
ученый-зоолог, энтомолог
Фонтаны с проточной водой и отсутствие болот только довершают картину. Комарам просто негде закрепляться и выводить следующее поколение.
«Скорее всего, в Москве и нет никаких подходящих ни водоемов, ни болот, а во всех фонтанах проточная вода. Комарам попросту негде селиться, откладывать яйца. Поэтому ничего не будет», — пояснил специалист.
Кроме того, человеческий фактор, по словам собеседника 360.ru, очень сильно влияет на популяцию комаров. Так, аккуратно подстриженные газоны и отсутствие зарослей просто лишают насекомых среды обитания.
Газоны все подстрижены аккуратно, зарослей нет, нет и мошки. Все упирается, так сказать, в гигиену. Например, сегодня трава высокая, мошка летает. А завтра покосили траву, убрали, и мошки нет вообще. Откуда ей взяться-то? Влажности нет, и мошки нет.
Владимир Ефременко
Так что опасения по поводу грядущего нашествия оказываются сильно преувеличенными. Москва — не болотистая местность и не тайга, а крупный мегаполис с отлаженной системой городского благоустройства.
Что в людях так привлекает комаров
Вокруг комаров сложилось множество бытовых мифов. Один из самых популярных гласит, что насекомые предпочитают людей в темной или яркой одежде.
«Комарам без разницы. Они реагируют только на тепло. Им все равно, какая одежда на вас», — отрезал Ефременко.
Исследования действительно подтверждают, что комары в первую очередь ориентируются на тепло и углекислый газ, который выдыхает человек. Цвет одежды играет второстепенную роль, хотя некоторые ученые отмечают, что темные тона сильнее нагреваются на солнце и тем самым могут привлекать насекомых.
Другой стереотип касается времени суток. Считается, что комары активны исключительно в темное время суток.
Опять-таки, в зависимости от вида комаров. На Кавказе, к примеру, ночью нос из палатки не высунешь. И днем, и ночью — они заедают круглосуточно просто-напросто.
Владимир Ефременко
В умеренном поясе у комаров обычно выделяют два пика активности — утренний и вечерний, но при высокой численности они могут нападать и круглосуточно. Многое зависит от конкретного вида и местных условий.
Так что бояться комаров стоит разве что в лесу или на даче. А в центре мегаполиса эти стереотипы и вовсе теряют смысл — там насекомых попросту нет в достаточном количестве.
Как спастись от комариных атак
Если комары все же досаждают, отчаиваться не стоит. По словам Ефременко, с комарами вполне неплохо справляется давно известный способ защиты — репелленты.
Самые лучшие средства от комаров — это репелленты. Побрызгались, и ни один комар к вам не подлетит, и даже не пискнет. Поэтому возьмите побольше репеллентов и ходите в любое время дня и ночи.
Владимир Ефременко
Однако не все средства одинаково эффективны. Ученый посоветовал перед поездкой на природу провести собственный тест-драйв репеллентов.
«Просто возьмите несколько репеллентов и выйдите в ближайший лесочек. Побрызгайтесь и проверьте на себе, какой репеллент действует лучше. Чтобы не брать с собой целую кучу этих флаконов, а взять проверенный и самый рабочий репеллент», — рекомендовал Ефременко.
Срок годности средства также играет не последнюю роль: просроченные репелленты теряют свои свойства и не защитят от укусов. А кроме того, иногда попадаются просто некачественные продукты.
Бывает так, что просто халтура попадается. Вроде бы он и такой, и сякой, и без запаха, но не работает. А другой, вроде бы дешевый, вроде бы и совсем никакой, а комар за километр облетает.
Владимир Ефременко
Москитные маски, по мнению специалиста, подходят далеко не всем. В жару под ними сильно потеешь, пот смывает репелленты, а стоит откинуть сетку — комары тут же атакуют.
«Если вы, не двигаясь, сидите в холоде, сетка помогает. А вот если в жару, вы попробуйте пройти хотя бы километров 30 с рюкзаком, который весит килограмм 30», — пояснил Ефременко.
И наконец, самый неожиданный лайфхак от ученого касается личной гигиены. По словам энтомолога, чистые люди привлекают комаров сильнее, чем те, кто пропустил душ.
Если идете в лес, не мойтесь хотя бы дня три. И это вас немножко спасет. А на чистое тело летят они страшно.
Владимир Ефременко
Главное — не расчесывать укусы, чтобы не занести инфекцию. А лучшая защита от комаров, по словам Ефременко, — это разумный подход и правильно подобранное средство.
Чего на самом деле стоит бояться
Так что же в итоге? Москвичам не стоит ждать конца июля со страхом и закупаться репеллентами — «буря» случилась разве что в информационном поле.
Энтомологи смотрят на ситуацию трезво. В городе с зарыбленными прудами и проточными фонтанами массовое размножение комаров невозможно.
Да, в парках и на дачах комары будут. Но это не «нашествие», а обычный сезонный фон.
Главный вывод прост: не верьте паническим заголовкам. А если соберетесь в лес, проверьте репелленты заранее — и тогда никакая «комариная буря» вам не страшна.