Сегодня 05:54 Москвичей напугали комариной бурей: будет ли нашествие и как лучше защититься от кровососов Энтомолог Ефременко: в Москве отсутствуют условия для нашествия комаров Фото: Деревянная скульптура комара у входа в музей природы на территории заповедника «Кивач» в Республике Карелия. / РИА «Новости» Эксклюзив

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В последние дни СМИ пестрят тревожными заголовками: «Комариная буря накроет столицу», «Затишье перед нашествием», «К концу июля город атакуют полчища кровососов». Эксперты в эфирах и соцсетях соревнуются в мрачных прогнозах, советуя запасаться москитными сетками и репеллентами. Кажется, уже через пару недель москвичам придется сражаться с тучами комаров за каждый шаг по улице. Но так ли страшен черт, как его малюют? И действительно ли сейчас — лишь «затишье перед бурей»?

Откуда взялась «комариная буря» В конце недели сразу несколько столичных СМИ опубликовали тревожные новости. Эксперты предупредили москвичей о скором нашествии комаров и назвали нынешнее затишье «затишьем перед бурей». Свой прогноз они объяснили погодными качелями. Май и начало июня выдались аномально жаркими, временные лужи пересыхали быстрее, чем личинки успевали превратиться во взрослых насекомых. Теплая и влажная погода в конце июня сменилась обильными осадками. Вода заполнила пустующие емкости, подвалы и низины, создав идеальные условия для массового размножения.

Фото: AGAMI/R. de Jong, via www.imago- / www.globallookpress.com

Развитие комара от яйца до взрослой особи занимает от пяти до десяти дней. Как раз к концу июля, по расчетам авторов прогноза, должно вырасти новое поколение кровососов. Дополнительным аргументом стала сезонная динамика. В конце лета сокращается численность естественных врагов комаров — стрекоз, лягушек и насекомоядных птиц. А будет ли буря? Ученые смотрят на ситуацию совсем иначе. Вопреки тревожным прогнозам, столичные условия попросту не располагают к массовому размножению комаров.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa / www.globallookpress.com

Своим мнением с 360.ru поделился Владимир Ефременко — ученый-зоолог, энтомолог. Он уверен: городская среда давно стала некомфортной для кровососущих насекомых. Главный враг комариных личинок в Москве — рыбы. Практически все столичные водоемы давно зарыбили, и мальки активно поедают молодняк комаров.

Если у вас много зарыбленных водоемов, значит комаров у вас не было, нет и не будет. Личинок комара поедают мальки рыбы. Да и сами рыбы: пескари, гольяны и любые мелкие рыбы. Они с удовольствием ими питаются. Владимир Ефременко ученый-зоолог, энтомолог

Фонтаны с проточной водой и отсутствие болот только довершают картину. Комарам просто негде закрепляться и выводить следующее поколение. «Скорее всего, в Москве и нет никаких подходящих ни водоемов, ни болот, а во всех фонтанах проточная вода. Комарам попросту негде селиться, откладывать яйца. Поэтому ничего не будет», — пояснил специалист. Кроме того, человеческий фактор, по словам собеседника 360.ru, очень сильно влияет на популяцию комаров. Так, аккуратно подстриженные газоны и отсутствие зарослей просто лишают насекомых среды обитания.

Газоны все подстрижены аккуратно, зарослей нет, нет и мошки. Все упирается, так сказать, в гигиену. Например, сегодня трава высокая, мошка летает. А завтра покосили траву, убрали, и мошки нет вообще. Откуда ей взяться-то? Влажности нет, и мошки нет. Владимир Ефременко

Так что опасения по поводу грядущего нашествия оказываются сильно преувеличенными. Москва — не болотистая местность и не тайга, а крупный мегаполис с отлаженной системой городского благоустройства. Что в людях так привлекает комаров Вокруг комаров сложилось множество бытовых мифов. Один из самых популярных гласит, что насекомые предпочитают людей в темной или яркой одежде. «Комарам без разницы. Они реагируют только на тепло. Им все равно, какая одежда на вас», — отрезал Ефременко. Исследования действительно подтверждают, что комары в первую очередь ориентируются на тепло и углекислый газ, который выдыхает человек. Цвет одежды играет второстепенную роль, хотя некоторые ученые отмечают, что темные тона сильнее нагреваются на солнце и тем самым могут привлекать насекомых.

Фото: A. Hartl/blickwinkel / www.globallookpress.com

Другой стереотип касается времени суток. Считается, что комары активны исключительно в темное время суток.

Опять-таки, в зависимости от вида комаров. На Кавказе, к примеру, ночью нос из палатки не высунешь. И днем, и ночью — они заедают круглосуточно просто-напросто. Владимир Ефременко

В умеренном поясе у комаров обычно выделяют два пика активности — утренний и вечерний, но при высокой численности они могут нападать и круглосуточно. Многое зависит от конкретного вида и местных условий.

Так что бояться комаров стоит разве что в лесу или на даче. А в центре мегаполиса эти стереотипы и вовсе теряют смысл — там насекомых попросту нет в достаточном количестве. Как спастись от комариных атак Если комары все же досаждают, отчаиваться не стоит. По словам Ефременко, с комарами вполне неплохо справляется давно известный способ защиты — репелленты.

Самые лучшие средства от комаров — это репелленты. Побрызгались, и ни один комар к вам не подлетит, и даже не пискнет. Поэтому возьмите побольше репеллентов и ходите в любое время дня и ночи. Владимир Ефременко

Однако не все средства одинаково эффективны. Ученый посоветовал перед поездкой на природу провести собственный тест-драйв репеллентов. «Просто возьмите несколько репеллентов и выйдите в ближайший лесочек. Побрызгайтесь и проверьте на себе, какой репеллент действует лучше. Чтобы не брать с собой целую кучу этих флаконов, а взять проверенный и самый рабочий репеллент», — рекомендовал Ефременко.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Срок годности средства также играет не последнюю роль: просроченные репелленты теряют свои свойства и не защитят от укусов. А кроме того, иногда попадаются просто некачественные продукты.

Бывает так, что просто халтура попадается. Вроде бы он и такой, и сякой, и без запаха, но не работает. А другой, вроде бы дешевый, вроде бы и совсем никакой, а комар за километр облетает. Владимир Ефременко

Москитные маски, по мнению специалиста, подходят далеко не всем. В жару под ними сильно потеешь, пот смывает репелленты, а стоит откинуть сетку — комары тут же атакуют. «Если вы, не двигаясь, сидите в холоде, сетка помогает. А вот если в жару, вы попробуйте пройти хотя бы километров 30 с рюкзаком, который весит килограмм 30», — пояснил Ефременко. И наконец, самый неожиданный лайфхак от ученого касается личной гигиены. По словам энтомолога, чистые люди привлекают комаров сильнее, чем те, кто пропустил душ.

Если идете в лес, не мойтесь хотя бы дня три. И это вас немножко спасет. А на чистое тело летят они страшно. Владимир Ефременко

Главное — не расчесывать укусы, чтобы не занести инфекцию. А лучшая защита от комаров, по словам Ефременко, — это разумный подход и правильно подобранное средство.

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com / РИА «Новости»