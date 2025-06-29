Ливни, холод и рекордно низкое давление. Что ждет москвичей на следующей неделе

В понедельник у Москве вернется осень: будут дожди и температура воздуха опустится. Что происходит с погодой в столице — разбирался 360.ru.

В понедельник в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня. За сутки оно упадет на 15 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью. Гарантированно ожидается пасмурная погода, обложные дожди перейдут в ливни, усилится ветер западных и северо-западных румбов, в порывах достигая штормовых 17 метров в секунду», — рассказал специалист.

Синоптики сообщают, что ночью в Москве температура поднимется до +9…+12 градусов, а днем — до +12…+15. Это соответствует климатической норме для начала осени. Последний раз такая прохлада в конце июня была зафиксирована в 1962 и 1976 годах. Из-за высокой влажности (95–100%) и сильного ветра будет казаться, что на улице холоднее на 3–4 градуса, чем есть на самом деле.