Ливни, холод и рекордно низкое давление. Что ждет москвичей на следующей неделе
Тишковец: в Москве 30 июня атмосферное давление упадет на 15 мм ртутного столба
В понедельник у Москве вернется осень: будут дожди и температура воздуха опустится. Что происходит с погодой в столице — разбирался 360.ru.
В понедельник в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня. За сутки оно упадет на 15 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В понедельник в Москве будет лить как из ведра и запахнет осенью. Гарантированно ожидается пасмурная погода, обложные дожди перейдут в ливни, усилится ветер западных и северо-западных румбов, в порывах достигая штормовых 17 метров в секунду», — рассказал специалист.
Синоптики сообщают, что ночью в Москве температура поднимется до +9…+12 градусов, а днем — до +12…+15. Это соответствует климатической норме для начала осени. Последний раз такая прохлада в конце июня была зафиксирована в 1962 и 1976 годах. Из-за высокой влажности (95–100%) и сильного ветра будет казаться, что на улице холоднее на 3–4 градуса, чем есть на самом деле.
«При этом атмосферное давление за сутки рухнет на 15 миллиметров ртутного столба, и барометры покажут к полудню 726 миллиметров ртутного столба — это будет рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня», — добавил Тишковец.
Около половины от месячной нормы осадков — до 37–42 миллиметров — выпадет в Москве за предстоящую неделю, предупредил синоптик. В Подмосковье ожидаются осадки до 50–60 миллиметров. Львиная доля дождей придется на ближайшие три дня. Без зонта из дома лучше не выходить. Глядя в окно, никак не скажешь, что лето…
Синоптик объяснил: причина такого сценария — североатлантический циклон «Корнелиус». Он движется на юго-восток и за сутки преодолеет тысячу километров.
В воскресенье, 29 июня, в Москве будет облачно. Во второй половине дня возможен дождь. Температура может подняться до +22 градусов.