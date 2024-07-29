«Охладим летний пыл». Москвичам пообещали неустойчивую погоду с ливнями

До конца текущей рабочей недели в Москве сохранится неустойчивая погода, в первые несколько дней возможны дожди. Об этом 360.ru сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«До конца текущей рабочей недели сохранится неустойчивая погода. Если в понедельник и вторник возможны сильные дожди с грозой, то с середины недели будет больше прояснений. Но на общем температурном фоне это не скажется. Мы находимся в тыловой части циклона, будет преобладать плотный северо-западный ветер», — сказала она.

Позднякова отметила, что температура до конца недели сохранится в пределах +22…23 градусов. Но к следующим выходным ситуация уже наладится.

«Погода будет менее облачная, поменьше дождя. Температура поднимется до +25 градусов тепла. Сейчас же мы немного охладим летний пыл. Кстати, во второй половине текущего понедельника может произойти ливневой дождь», — добавила синоптик.

Ранее москвичей предупредили о похолодании после «симпатичных» выходных.