«Обгореть сейчас ничего не стоит». В Москве и Подмосковье в выходные будет жарко

Погоду в Москве и Подмосковье 7–8 сентября определит антициклон. Атмосферное давление повысится.

«Малооблачная погода в субботу, в воскресенье переменная облачность, ночи станут теплее. В Москве минимальная температура в пределах где-то +8…+12 градусов, максимальная температура сегодня +23-25, завтра — +24-26. То есть завтрашняя погода будет подходить для столицы под категорию жаркая погода», — рассказала синоптик.

Умеренный ветер будет дуть с юго-востока. Индекс ультрафиолета составит пять-шесть единиц, что для сентября считается довольно высоким значением, предупредила Позднякова.

«Поэтому те, кто отправится на природу, особенно у водоемов, могут даже загореть, а некоторые могут даже обгореть. Поэтому нужно соблюдать режим нахождения на солнце. Несмотря на то, что температура воздуха не очень высокая, обгореть сейчас ничего не стоит», — подчеркнула специалист.

По ее словам, заморозки в столичном регионе обычно не начинаются до ноября.

«Бывает, что заморозки наблюдаются уже редко-редко-редко в первой декаде сентября в Москве, а в Подмосковье раз где-то в семь лет. Поэтому не будем, как говорится, накликивать на нас неприятности. Уже период более холодных ночей мы пережили, поэтому сейчас погода будет более комфортной», — отметила синоптик.

В Московской области ранее спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. Он продлится до 8 сентября.