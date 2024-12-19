«О доме надо думать». Путин ответил анекдотом на вопрос о глобальном потеплении
Путин рассказал анекдот о слове из трех букв на вопрос о глобальном потеплении
Президент России Владимир Путин отреагировал анекдотом на вопрос журналиста о глобальном потеплении, из-за которого европейские страны, США и Япония могут в скором времени уйти под воду. Диалог произошел во время итоговой пресс-конференции главы государства.
Путин напомнил шутку про мальчика, который разгадывал кроссворд и пытался отгадать слово из трех букв, за что получил ложкой по лбу от матери.
«Вот вы сейчас сказали, что какие-то континенты будут уходить под воду и надо бы подумать о том, что делать со всеми этими людьми, — о доме надо думать», — ответил президент.
Он добавил, что в таком случае прибрежные регионы России тоже могут оказаться под угрозой.
Ранее ученые Гетеборгского университета предрекли, что льды Арктики из-за изменения климата могут полностью растаять уже в течение трех ближайших лет.